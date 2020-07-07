07 Temmuz 2020 Salı 19:14 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 19:14

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının 19. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Sol kanattan korner kullanan Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, ceza alanında Fenerbahçeliler arasındaki anlaşmazlıkta bomboş bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sefa'nın kafasında Altay da boşa çıkmıştı ama top üstten auta gitti.



Bu pozisyonun ardından ise kaleci Altay, adamını yeterince markaja almadığı ve kafayı vurdurttuğu için Tolgay'a tepki gösterdi. Tolgay da Altay'a cevap verdi. Tartışma büyümeden sona ererken, teknik direktör Tahir Karapınar da anında oyuna müdahale etti.

JAILSON ORTAYA, OZAN STOPERE!



Karapınar, bu pozisyonda bir hatası olmamasına rağmen ilk 20 dakikada Gençlerbirliği'nden Soner karşısında adeta her mücadeleyi kaybeden ve riskli hareketler yapan Jailson'u ortaya, Gustavo'nun çekti. Ozan Tufan ise stoper bölgesine geçti.