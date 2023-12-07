Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için transfer kapısını kapattı

Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymanski, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'un iştahını kabartıyor ancak Sarı lacivertlilerin tavrı net...

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.

"OCAK AYINDA GELMEYİN"

Alman hoca, Szymnaski'yi takımında görmek istediğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin."

MİNİMUM 20 MİLYON EURO

Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ VAR

2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.