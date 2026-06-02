İngiliz basınına göre Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadroya katmak istiyor. Fransız ekibinin de gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 01:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündem oldukça hareketlenmeye başladı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi transfer çalışmalarına hız verirken; İngiltere'den çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DEN FENERBAHÇE İDDDİASI

BBC'nin haberine göre Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.

Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz futbolcunun adı Serie A temsilcisi Roma ile de anılıyor.

MARSİLYA PERFORMANSI!

Marsilya formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan İngiliz golcü, Fransız ekibinde çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydetti. Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes forması giyen Esteban Lepaul'un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de son beş sezonun tamamını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

Öte yandan Manchester United'ın, Greenwood'u Temmuz 2024'te 31.6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya satarken sözleşmeye önemli bir sonraki satıştan pay maddesi eklediği de belirtildi.

