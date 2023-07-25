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Spor

Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün yeni görevini açıkladı

Fenerbahçe, U19 Takımı'nın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk'ün getirildiğini resmen açıkladı.

25 Temmuz 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün yeni görevini açıkladı
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2020 yılından beri Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde görev alan Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak.

Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün U19 takımının yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da 'Gol Kralı' olmuştu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020'de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak.

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin kıymetli ismi Semih Şentürk'ü tebrik eder, Sarı Lacivert çatı altında U 19 Takımımızla birlikte sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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