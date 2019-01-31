Fenerbahçe, Serdar Aziz'i resmen açıkladı

Anlaşmanın yapılmasının ardından Fenerbahçe de transferi resmi internet sitesinden açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

SERDAR AZİZ'DEN F.BAHÇE FORMASIYLA İLK SÖZLER

Serdar Aziz, resmi açıklamanın ardından transferiyle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı ve ''Burada olduğum için çok mutluyum, duygularımı tarif etmek zor. Çok zor bir süreçten geçtim, ailem de beni bu formayla görmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime teşekkür ediyorum. Biz de menajerimle birlikte bu formayı çok giymek için çok uğraştık ve sonunda formayı giydim, çok da uzun yıllar inşallah giyeceğim. Taraftarımız bana güvensin, ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda hak etitği yere getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.

2.3 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH

Galatasaray ayrılığı borsaya da bildirdi. Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini 2,3 milyon euro karşılığında feshettiğini açıkladı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

4 GÜN ÖNCE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Serdar Aziz'i 4 gün önce sağlık kontrollerinden de geçirdi. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray ile görüşen Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların alacaklarının üstüne 400 bin euro da bonservis bedeli talep etmesinin üzerine beklemeye geçmeye karar vermişti.