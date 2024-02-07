Fenerbahçe, Serdar Dursun için Fatih Karagümrük'ü bekliyor

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, yeni bir golcü takviyesi için uğraşına devam ediyordu.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük'e gönderdiği Serdar Dursun'u geri getirmek için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

KARAGÜMRÜK YENİ TRANSFERİNİ BEKLİYOR

İstanbul ekibinin Serdar Dursun yerine yeni bir forvet transferi yapması beklenirken, Karagümrük'ün yeni bir transfer olana kadar Serdar Dursun'u takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca Kırmızı-Siyahlılar'ın yeni golcüsünü de kısa süre içerisinde duyurması beklendiği ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 6 gol kaydetti.