İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Serhou Guirassy ile anlaştı! Son kararı yeni yönetim verecek
Spor

Fenerbahçe, Serhou Guirassy ile anlaştı! Son kararı yeni yönetim verecek

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerde son kararı yeni yönetim verecek. İşte detaylar...

TRT Spor16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Serhou Guirassy ile anlaştı! Son kararı yeni yönetim verecek
ABONE OL

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Fenerbahçe, bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncu ile bizzat görüştü. Serhou Guirassy'nin temsilcisi, Borussia Dortmund'un bonserviste kolaylık sağlayacağını Saran'a bildirdi. Transfer kararını yeni yönetim verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ligde 32 maçta görev alan golcü futbolcu 16 gol attı. Devler Ligi'nde ise 10 maça çıkan Guirassy 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book ise oyuncunun geleceğine dair daha önce yaptığı açıklamada, "Prensip olarak onun takımdan ayrılmasını istemiyoruz ancak reddedilemeyecek, inanılmaz teklifler gelirse bunu değerlendirmek zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.