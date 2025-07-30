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Spor

Fenerbahçe sermaye artırımını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şirket sermayesinin 1.25 milyar TL'ye yükseleceği açıklandı.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe sermaye artırımını KAP'a bildirdi
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Süper Lig devi Fenerbahçe, KAP açıklaması yaptı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 1.25 milyar TL'ye yükseleceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin onaylanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul tarafınca 29.07.2025 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

İlgili maddelerin tadili ve ilanı için de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bugün başvuru yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

  • Fenerbahçe Kulübü
  • Sermaye Yükseltme
  • 1.25 milyar TL

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