Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekibin gollerini 68'de Fred, 79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Eyüpspor'un gollerini 17'de Legowski, 36'da Metehan Altunbaş ve 87'de Talha Ülvan kaydetti.

Eyüpspor, bu sonucun ardından ligde kalmayı garantiledi.

FENERBAHÇE'DE İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

ikas Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Oosterwolde, Levent Mercan, Semedo, Yağız Fikri Şen, Alaettin Ekici, Eren Sayar ve Adnan Efe Fettahoğlu ise yedek soyundu.

ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.

8 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 8 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anderson Talisca kadroda yer almadı. Meksikalı orta saha Alvarez de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

YÖNETİM TAM KADRO İZLEDİ

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti.

Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçına ilgi göstermedi.

Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı kalmaması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Pas arası yaparak meşin yuvarlağı kapan İsmail Yüksek rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

17. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Umut Bozok, ceza yayı önüne gelip sağdan atağa katılan Legowski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, üç rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazına kat etti. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole engel oldu.

36. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bedirhan Özyurt'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, Mert Müldür'den sıyrılıp ceza yayı üzerinden yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından köşeye gitti: 0-2.

İlk yarıyı ikas Eyüpspor 2-0 önde tamamladı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Chobani

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 63 Semedo), Yiğit Efe Demir (Dk. 46 Oosterwolde), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kamil Efe Üregen), Brown (Dk. 63 Levent Mercan), Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 86 Emre Akbaba), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 74 Onguene - Dk. 86 Rotariu)), Radu (Dk. 86 Talha Ülvan), Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 62 Pintor), Umut Bozok

Goller: Dk. 17 Legowski, Dk. 36 Metehan Altunbaş, Dk. 87 Talha Ülvan (ikas Eyüpspor), Dk. 68 Fred, Dk. 79 ve Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 28 Brown, Dk. 44 Musaba, Dk. 90+5 Oosterwolde, Dk. 90+5 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 88 Talha Ülvan, Dk. 90+5 Claro, Dk. 90+5 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)