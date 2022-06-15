Fenerbahçe sezonu açtı, Jorge Jesus teknik ekibini tanıttı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.



Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.



Yeni transfer Lincoln Henrique, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Genç oyuncular dışında kalan isimler, yoyo testinden geçirildi.

Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

JESUS'UN EKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik ekibi de netlik kazandı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına anlattı. Jesus'un teknik ekibindeki isimler ve görevleri şu şekilde;

Jorge Jesus (Teknik Direktör)

Joao de Deus (Yardımcı Antrenör)

Marcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)

Tiago Oliveira (Yardımcı Antrenör)

Gil Henriques (Maç Analisti)

Rodrigo Araujo (Video Analist)

Mario Branco (Operasyon Direktörü)

Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

Mehmet Aurelio (Teknik Menajer)