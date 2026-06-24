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Spor

Fenerbahçe sezonu açtı! Yeni transferler Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmalarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Amara Diouf ve Vedat Muriqi'de çalışmalara katıldı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe sezonu açtı! Yeni transferler Topuk Yaylası'nda
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezonun ilk idmanını yaptı.

Bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, sezona fiziksel anlamda tam hazır olmayan Milan Skriniar yer almadı. İspanyol futbolcu Marco Asensio da aynı gerekçeyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Skriniar ve Asensio'nun yavaş yavaş takıma dahil olacakları bildirildi. Bu isimlerin yanı sıra fıtık ameliyatı geçiren Dorgeles Nene de idmana katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Amara Diouf ve Vedat Muric'in yanı sıra genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt, kamptaki ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünü pas ve birebir adam eksiltme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muric

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