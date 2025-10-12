İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe sezonun ilk maçında galip

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aras Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe sezonun ilk maçında galip
Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 yendi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy,

Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)

  • fenerbahçe medicana
  • aras spor
  • sultanlar ligi

