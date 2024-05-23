Fenerbahçe sezonun son maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.