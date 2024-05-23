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Spor

Fenerbahçe sezonun son maçına hazırlanıyor

Pazar günü sahasında sezonun son karşılaşması olan İstanbulspor maçına çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

IHA23 Mayıs 2024 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe sezonun son maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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