Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda

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Spor

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, özel maçta Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:01
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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, yarın Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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