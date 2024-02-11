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Spor

Fenerbahçe şimdiden harekete geçti! Guido Rodriguez için görüşme mart ayında

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktıkları İsmail Yüksek'în yerini doldurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe dümeni İspanya'ya kırdı. Sarı lacivertli yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı ön libero Guido Rodriguez ile mart ayında görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Takvim11 Şubat 2024 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe şimdiden harekete geçti! Guido Rodriguez için görüşme mart ayında
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Ara transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen Fenerbahçe durmak bilmiyor... Sarı-lacivertli kulübün daha önce de gündemine gelen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

MART AYINDA GÖRÜŞME

Sezon sonunda Real Betis ile olan sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez ile mart ayında bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

F.BAHÇE SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞIYOR

İsmail Yüksek'in sezon sonunda cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması, Guido Rodriguez'in de haziranda serbest kalacak olması nedeniyle Fenerbahçeli kurmaylar şimdiden işi sağlama almaya çalışıyor.

İMZA PARASI VERİLECEK

29 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı ön liberonun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro. Guido Rodriguez'i Avrupa'dan birçok kulübün kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği ve Arjantinli ön liberoya imza parası vermeyi kabul ettiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Betis'te bu sezon 19 maçta süre bulan Rodriguez, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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