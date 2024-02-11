Ara transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen Fenerbahçe durmak bilmiyor... Sarı-lacivertli kulübün daha önce de gündemine gelen Arjantinli ön libero Guido Rodriguez'in menajeri ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

MART AYINDA GÖRÜŞME

Sezon sonunda Real Betis ile olan sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez ile mart ayında bir görüşme daha yapılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

F.BAHÇE SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞIYOR

İsmail Yüksek'in sezon sonunda cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması, Guido Rodriguez'in de haziranda serbest kalacak olması nedeniyle Fenerbahçeli kurmaylar şimdiden işi sağlama almaya çalışıyor.

İMZA PARASI VERİLECEK

29 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı ön liberonun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro. Guido Rodriguez'i Avrupa'dan birçok kulübün kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği ve Arjantinli ön liberoya imza parası vermeyi kabul ettiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Betis'te bu sezon 19 maçta süre bulan Rodriguez, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.