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Spor

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü Genoa'dan transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Lacivetliler Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:07
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Fenerbahçe, geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Antalyaspor'da geçiren Sinan Gümüş'ün bonservisini Genoa'dan aldı ve 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, dün Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan ile görüntülendi. Thiam pazarlığının yapıldığı Kalamış'taki Wyndham Hotel'de gerçekleşen görüşmede Belözoğlu, Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan'ın transfer şartlarını konuştu ve tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. 

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