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Spor

Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Sivasspor maçını Star.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

12 Eylül 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 16:54
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Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Alper Ulusoy otururken, AVAR'da ise Kemal Yılmaz bulunuyor.

Takımların maç kadroları şöyle:

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Muhammed, Mesut Özil, Diego Rossi, Berisha

Yedekler: Berke, Meyer, Mert Hakan, Çağtay Kurukalıp, Valencia, Arda Güler, İrfan Can, Crespo, Szalai, Burak Kapacak

SİVASSPOR: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kerem Atakan, Jorge Felix, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Azubuike, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt

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