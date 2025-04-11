İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0609
  • EURO
    43,2936
  • ALTIN
    3938.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına hazırlanıyor
Spor

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına hazırlanıyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA11 Nisan 2025 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına hazırlanıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Antrenmanı sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da izledi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.