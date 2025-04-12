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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında tam kadro! Eksik oyuncu bulunmuyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmuyor.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında tam kadro! Eksik oyuncu bulunmuyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

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