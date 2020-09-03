Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? (The Land Of Legends Cup)

03 Eylül 2020 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:44

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. The Land Of Legends Cup'ın ikinci yarı final maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Bu gelişmenin ardından Sivasspor, final maçında Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Gözler şimdi Fenerbahçe Sivasspor maçının tarihinde. Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, konuya dair ayrıntılar...

Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş ise cuma günü Antalyaspor ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı D Smart'ta (Smart Spor) yayınlanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Fenerbahçe Sivasspor ücretli yayın platformu olan Smart Spor'dan yayınlanacak. Maçı ücretsşiz izlemek için üye olmak gerekiyor.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

The Land of Legends hazırlık turnuvasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'a 90+2'de Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Sivasspor finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken Beşiktaş'ta Dorukhan, 31. dakikada oyundan atıldı. Siyah-beyazlılar, üçüncülük maçında Antalyaspor'la bir araya gelecek.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, üstün futbol sergilediği maçı 4-0 kazandı ve finale yükseldi. Yeni transfer Mame Thiam hat-trick yaptığı maçta yıldızlaştı.