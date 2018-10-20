Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi hangi kanalda canlı izlenebilecek Sivasspor FB maçı ne zaman saat kaçta

Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi hangi kanalda canlı izlenebilecek? Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı saat kaçta? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ligde son 8 haftada çok iyi bir performans sergileyemeyen Sivasspor ve Fenerbahçe, 3 puan için sahaya iniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava karşısında aldığı galibiyet sonrası moral depolayan Fenerbahçe, lig yarışında Sivasspor deplasmanında galibiyet almaya odaklanacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arasının ardından sahaya çıkacak olan ekipler, 3 puan için kıyasıya mücadele edecek. Fenerbahçe Sivasspor maçı ile ilgili detaylar star.com.tr'de

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri şu şekilde;



SİVASSPOR: Ali Şaşal- Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet

SAKAT: Kone, Ndinga, Mert Hakan



CEZALI: Douglas



FENERBAHÇE: Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani (Frey)



SAKAT: Tolga, Mehmet Topal, Slimani







KIRMIZI-BEYAZLILARDA 3 SAKAT, 1 CEZALI



Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Kırmızı-beyazlılarda bugünkü karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



25. KARŞILAŞMA



Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.



SİVAS'TAKİ MAÇLAR



İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.



Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.



Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.



24 MAÇTA 91 GOL



Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.



Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe'de iki futbolcu Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci, yarın kadroda yer almayacak.



GOL YOLLARINDA SIKINTILI



Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor.



Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.



Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.



Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.



SİVAS'TAKİ MAÇLAR



İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.



Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.



Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.



24 MAÇTA 91 GOL



Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.



Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.







EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.