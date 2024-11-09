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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Trendyol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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