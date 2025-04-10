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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.

Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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