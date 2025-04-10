Fenerbahçe, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.
Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.