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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı üstün

Süper Lig'de 2005'ten bu yana 37 kez karşılaşan Fenerbahçe ile Sivasspor, yarın oynanacak maçla rekabette 38. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 21 galibiyetle üstünlük sağlarken, Sivasspor 7 kez kazandı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı üstün
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Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan 18 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 7 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 32 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

Sivas'ta oynanan son lig maçında iki takım, geçen sezon 2-2 berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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