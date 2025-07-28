Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen tecrübeli stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için artık son aşamaya geldi.

Sarı-lacivertli formayı geçtiğimiz altı ayda kiralık olarak terleten Slovak oyuncunun, yeni sezonda da Fenerbahçe'de forma giymesi bekleniyor.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'in haberine göre, PSG ve Fenerbahçe cephesi arasında bonservis görüşmelerinde ciddi ilerleme sağlandı. Sarı-Lacivertliler, Skriniar için PSG'ye 10 milyon euro ödeyecek.

Taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve transferin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

SKRINIAR ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Milan Skriniar, Paris'e dönerek kulübün altyapı takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Ancak transfer sürecinin netleşmemesi nedeniyle oyuncu, hem antrenmanlara taksiyle gidiyor hem de otelde konaklamak zorunda kalıyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe ile PSG arasındaki son detayların da çözülmesiyle birlikte, Slovak savunmacının kısa süre içinde resmen Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. 10 milyon euroluk transfer için taraflar prensipte anlaşmış durumda ve Skriniar'ın İstanbul'a gelişi için artık geri sayım başladı.