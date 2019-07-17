Fenerbahçe, Skrtel-Kajer ikilisini yeniden bir araya getirmek istiyor Transfer sezonunun yıldızı Fenerbahçe, savunma için eski gözdelerine sarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, birlikte oynadıkları dönemde iyi bir uyum yakalayan Skrtel-Kjaer ikilisini yeniden bir araya getirmek istiyor.