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Spor

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın oynanacak Slavia Prag mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu, Mert Hakan Yandaş da gribal durumu nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, kamp kadrosu da açıklandı. Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu, Mert Hakan Yandaş da gribal durumu nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Slavia Prag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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