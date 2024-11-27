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Spor

Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır

Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Çek ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag ile oynayacağı maçın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışma hariç basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. İdmanın ilk 15 dakikası ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve istasyon çalışmasının ardından da futbolcular, grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Bu antrenmanla Slavia Prag maçının çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Prag'a uçacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu geçirdiği için son antrenmanda yer almadı. 28 yaşındaki oyuncunun kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ise kafilede yer alacak.

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