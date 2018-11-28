Fenerbahçe Slimani'yi geri gönderiyor
Sarı-Lacivertli Yönetim, istenen performansı gösteremeyen kiralık Slimani’yi göndermenin hesaplarını yapıyor.
F.BAHÇE’YE sezon başında Leicester City’den kiralanan İslam Slimani, şu ana kadar sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Cezayirli futbolcu sadece 1 gol atabildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, yıllık 4.5 milyon euro kazanan Slimani’yi devre arasında göndermek istiyor. Kısa bir süre içinde İngiliz ekibi ile görüşmelere başlanacak. Ocak ayında bonservis geliri elde edilmesi durumunda 4 oyuncu takviyesi yapılması planlanıyor. Yönetim, kadro dışı kalan Ozan Tufan, Aatif ve Dirar’ın satışından sıcak para kazanmayı düşünüyor.
(Aksam)
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