Fenerbahçe Slimani'yi geri gönderiyor

F.BAHÇE’YE sezon başında Leicester City’den kiralanan İslam Slimani, şu ana kadar sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Cezayirli futbolcu sadece 1 gol atabildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, yıllık 4.5 milyon euro kazanan Slimani’yi devre arasında göndermek istiyor. Kısa bir süre içinde İngiliz ekibi ile görüşmelere başlanacak. Ocak ayında bonservis geliri elde edilmesi durumunda 4 oyuncu takviyesi yapılması planlanıyor. Yönetim, kadro dışı kalan Ozan Tufan, Aatif ve Dirar’ın satışından sıcak para kazanmayı düşünüyor.

(Aksam)