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Spor

Fenerbahçe Slovacko maçına 7 eksikle hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarına devam etti.

IHA1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada gerçekleştirdikleri koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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