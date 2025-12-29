İSTANBUL 7°C / 4°C
Spor

Fenerbahçe, sol bekte sona geldi! Geri sayım başladı...

Fenerbahçe, Utrecht forması giyen Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor. Sarı-lacivertlilerin cazip teklifi sonrası anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ29 Aralık 2025 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, sol bekte sona geldi! Geri sayım başladı...
Fenerbahçe, Utrecht forması giyen sol bek Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor.

FENERBAHÇE'DEN CAZİP TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya finansa olarak cazip bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin, bu teklifinin ardından El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde de 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunacağı yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Souffian El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

