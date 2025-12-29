Fenerbahçe, Utrecht forması giyen sol bek Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor.

FENERBAHÇE'DEN CAZİP TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya finansa olarak cazip bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin, bu teklifinin ardından El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde de 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunacağı yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Souffian El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.