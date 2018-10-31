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Fenerbahçe son 25 derbinin 19'unda mağlup olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, son yıllarda derbilerdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

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Türk Telekom Stadı'nda rakibine konuk olacak Fenerbahçe, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de 25 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu  maçların 19'unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan  sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 12 lig derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 13 defa karşılaştığı  Beşiktaş karşısında ise 5'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe,  siyah-beyazlılara da ligde son 13 maçta 3 defa yenildi.

Galatasaray, ligde 7 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, konuk olacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır  kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015  sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde  rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide  3 galibiyet alırken, 4  kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a kalesini kapattı

Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadıkları son 5 derbide de  gol atma şansı vermedi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda  25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la  havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda gol sesi çıkmazken,  2016-2017'de Fenerbahçe rakibini 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Fenerbahçe,  2015-2016 sezonunun ikinci yarısında da rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda 0-0  berabere kaldı.

Fenerbahçe ağlarını Süper Lig'de 457 dakikadır havalandıramayan  Galatasaray, 3 yıllık gol hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda ise 4 yıl önce gol yedi.

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan  Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli ekibin filelerini son olarak 18  Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.

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