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Spor

Fenerbahçe son dörde kaldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seriyi 2-0 önde tamamlayarak yarı finale çıktı.

30 Mart 2021 Salı 18:01 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 18:01
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale yükseldi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil Erkoç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Hilal Ertaş, Gizem Başaran 14, Prince 24, Gueye 13

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4

1. Periyot: 20-15

Devre: 34-42

3. Periyot: 51-64

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