Fenerbahçe son dörde kaldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-70 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale yükseldi.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, Sami Özel, Halil Erkoç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Hilal Ertaş, Gizem Başaran 14, Prince 24, Gueye 13
Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4
1. Periyot: 20-15
Devre: 34-42
3. Periyot: 51-64