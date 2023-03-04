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Spor

Fenerbahçe son gün bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam: Havaalanı dolup taşacak

Fenerbahçe, ara transferin son gününe yaklaşılırken çalışmalarını hızlandırdı. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız isimle prensipte anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

4 Mart 2023 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe son gün bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam: Havaalanı dolup taşacak
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Ara transferde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. 5 Mart'ta bitecek olan ara transfer öncesi Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu ile el sıkıştı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER MESAİSİ YOĞUN

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde şu ana kadar Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı. Transfer dönemi 5 Mart'ta sona erecek.

BORUSSIA DORTMUNDLU YILDIZ İLE EL SIKIŞILDI

Fenerbahçe, gözüne Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'u gözüne kestirdi. Alman oyuncu ve menajeri ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'dan cevap bekliyor. Alman ekibinin de ikna olmasının ardından transferin en geç yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

MAHMOUD DAHOUD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mahmoud Dahoud, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 288 dakika süre alan 27 yaşındaki Suriye asıllı Alman orta saha, skora etki edemedi.

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