Tottenham'ın yıldız isimlerinden olan Son Heung-Min'i isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 2025-26 deplasman forması tanıtımında Son'un sadece 1 saniyelik kısa bir görüntüyle yer alması, "Ayrılık kesinleşiyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Son'un sezon sonu takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Suudi Arabistan'dan cazip teklif aldığı bildirildi. Tottenham yeni teknik direktör Frank'le kadroyu yenilemeye odaklanırken, Son'a kapıyı kapatmıyor. Oyuncuyu yakından takip eden Fenerbahçe, Avrupa devlerini peşine takan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu için ısrarcı. Suudi kulüplerinin büyük maaş teklifine rağmen Mourinho'nun projesi, Son'u Kadıköy'e getirebilir.

Tottenham ise Son'u, Asya turu tamamlanana kadar vitrin yüzü olarak kullanacak. Ada devi, bunu yapmazsa tur organizatörlerine 2 milyon pound ödemek zorunda kalacak. Deneyimli hücum oyuncusu, Arabistan'a giderse takımına 50-60 milyon pound kazandıracak. İngilizler, bu teklifin gelmesi halinde Tottenham'ın transfere onay vereceğini yazdı.