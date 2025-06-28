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Spor

Fenerbahçe, Son Heung-Min için bastırıyor! Ayrılık sinyali güçlendi

Tottenham'ın yıldızı Son Heung-Min'in forma tanıtımında 1 saniyelik görüntüyle yer alması, transfer iddialarını güçlendirdi. Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Güney Koreli oyuncuya Suudi Arabistan'dan da yüksek teklifler var.

Akşam28 Haziran 2025 Cumartesi 07:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Son Heung-Min için bastırıyor! Ayrılık sinyali güçlendi
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Tottenham'ın yıldız isimlerinden olan Son Heung-Min'i isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 2025-26 deplasman forması tanıtımında Son'un sadece 1 saniyelik kısa bir görüntüyle yer alması, "Ayrılık kesinleşiyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Son'un sezon sonu takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Suudi Arabistan'dan cazip teklif aldığı bildirildi. Tottenham yeni teknik direktör Frank'le kadroyu yenilemeye odaklanırken, Son'a kapıyı kapatmıyor. Oyuncuyu yakından takip eden Fenerbahçe, Avrupa devlerini peşine takan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu için ısrarcı. Suudi kulüplerinin büyük maaş teklifine rağmen Mourinho'nun projesi, Son'u Kadıköy'e getirebilir.

Tottenham ise Son'u, Asya turu tamamlanana kadar vitrin yüzü olarak kullanacak. Ada devi, bunu yapmazsa tur organizatörlerine 2 milyon pound ödemek zorunda kalacak. Deneyimli hücum oyuncusu, Arabistan'a giderse takımına 50-60 milyon pound kazandıracak. İngilizler, bu teklifin gelmesi halinde Tottenham'ın transfere onay vereceğini yazdı.

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