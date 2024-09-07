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Spor

Fenerbahçe sonunda muradına erdi! Cristian Medina için anlaşma sağlandı

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Cristian Medina'da mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, Arjantin kulübü ile 10+5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında anlaştı. İşte detaylar...

Akşam7 Eylül 2024 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe sonunda muradına erdi! Cristian Medina için anlaşma sağlandı
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Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Boca Juniors'un orta sahası Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibinin inadını kırmayı başaran sarı lacivertliler, bonservis için 10 milyon dolar nakit + 5 milyon dolar bonus ödeyecek. Boca, Tangocu futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Ayrıca Fenerbahçe, Boca Juniors'un Arjantin Futbol Federasyonu'na ödeyeceği verginin yüzde 20'lik kısmını da karşılayacak. Oyuncunun sözleşmesi ise 5 yıllık.

MOURİNHO ETKİLİ OLDU

Sarı lacivertlilerin bu transferinde, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarcı tavrının da oldukça önemli etkisi oldu. Orta sahada özellikle Fred'in yokluğunda muadili bir oyuncunun eksikliğini yaşadığını birkaç kez dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Medina'nın transferinde yönetimi motive eden faktörlerden oldu. 2020 yılından beri Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha, Arjantin ekibiyle çıktığı 155 maçta 9 gol ve 11 asistlik direkt skor katkısı verdi. Transfermarkt verilerine göre değeri 10 milyon euro...

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