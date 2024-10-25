Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaştı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 81-76 kaybetti.

Jasikevicius'un takımı EuroLeague'de 2. yenilgisini aldı. Ergin Atamanlı Panathinaikos ise 2 maç sonra kazandı.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI!

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos mücadelesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka öncesinde kulüp tarafından bütün koltuklara Türk Bayrağı konuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, koltuklara bırakılan bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

Salona getirilen bandonun çaldığı '10. Yıl Marşı'na da tribünler bayraklarla eşlik etti.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine yapılan terör saldırısı nedeniyle karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerdeki taraftarlar saygı duruşunun ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diyerek terörü lanetledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Ataman, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Panathinaikos ile çıktığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere eliyle 3-1 işareti yapmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Ataman sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Fenerbahçe camiasından özür dilese de sarı-lacivertli yönetim, Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında bulunduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını duyurdu.

SKYLAR MAYS İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Skylar Mays, Panathinaikos karşısında ilk maçına çıktı.

Scottie Wilbekin'in yaşadığı sakatlık sonrasında sarı-lacivertli ekibe transfer olan ABD'li oyuncu, taraftar karşısında salonda ilk kez forma giydi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'E PLAKET!

Fenerbahçe Beko'da 2013-16 yılları arasında forma giyip ardından ABD'ye giden Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda boy gösterdi.

Karşılaşma öncesinde salonda ismi anons edilen Ömer Faruk Yurtseven, tribünler tarafından alkışlanırken sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda, Yurtseven'e kendisi için özel hazırlanan plaketi verdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milan Nedovic, Saulius Racys

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Mays 4, Hayes-Davis 3, Tarık Biberovic 16, Hall 7, Guduric 9, Colson 11, Marjanovic, Birch 4, Melli 8

PANATHİNAİKOS: Brown 12, Cedi Osman 4, Grant 9, Nunn 15, Lessort 14, Hernangomez 2, Ömer Faruk Yurtseven 12, Sloukas 13

1'İNCİ PERİYOT: 15-21

DEVRE: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62