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Spor

Fenerbahçe, Sopron Basket'i 73-47 ile geçti

FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, evinde Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 21:07 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:07
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında ağırladığı Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2. galibiyetini aldı. Sopron Basket ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 34-18 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 53-33 üstün geçtiği karşılaşmadan 73-47 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta 28 sayı kaydeden Kayla McBride, galibiyette başrol üstlendi.

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