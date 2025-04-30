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  • Fenerbahçe soruşturma talep etmişti! TFF, ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk etti
Spor

Fenerbahçe soruşturma talep etmişti! TFF, ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru sonrası ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

Haber Merkezi30 Nisan 2025 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe soruşturma talep etmişti! TFF, ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk etti
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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti.

FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.

  • TFF Etik Kurulu
  • Fenerbahçe Başvurusu
  • ABB Fomgetin Maçları

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