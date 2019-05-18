Fenerbahçe, Soucek için Slavia Prag'a ilk resmi teklifini iletti
Fenerbahçe'nin, Slavia Prag formasını giyen yıldız Soucek için 4 milyon euroluk teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Slavia Praglı Tomas Soucek'le ilgili flaş bir iddia geldi.
Çek basını, Sarı-Lacivertliler'in transfer konusunda resmi temaslara başladığını ve Slavia Prag'a 4 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
Gazetelere göre Çek kulübü, Tomas Soucek'in bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.
15 GOLÜ VAR
İki kulüp arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. 24 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon 15 gol kaydetti.
(Takvim)
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