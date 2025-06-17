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Spor

Fenerbahçe stadında scoreboardlar yenileniyor

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'ndaki scoreboardlar yenilenirken, yeni ekranlarla birlikte çözünürlük yükseltilecek.

IHA17 Haziran 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe stadında scoreboardlar yenileniyor
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Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'ndaki scoreboardlar yenilenirken, yeni ekranlarla birlikte çözünürlük yükseltilecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Sezonun tamamlanmasıyla ilk olarak koltukların ve tribünlerin zeminleri düzeltilirken, daha sonra tadilat çalışmaları başladı.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yenileme çalışmaları kapsamında eski scoreboardların ekranlarının sökülme işlemi başladı. 38,5 metrekare olan ekran alanı yeni nesil scoreboardlarda 46,8 metrekareye çıkarılacak. Böylece izleyici deneyimi daha etkileyici ve görünürlüğü yüksek bir hale gelecek. Mevcut çözünürlük 450x335 piksel seviyesindeyken, yeni ekranda 1790x1662 piksel çözünürlük olacak. Bu sayede metrekare başına düşen piksel yoğunluğu yaklaşık 17 kat artacak, görüntü netliği ve detay seviyesi belirgin şekilde iyileşecek. Önceki scoreboardlara oranla daha hafif ve %50 daha düşük enerji tüketimi sağlayan yeni nesil scoreboardlar, hem teknik hem de görsel olarak çok güçlü, ekonomik ve çevreci bir yapıya sahip olacak" denildi.

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