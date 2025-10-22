İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9827
  • EURO
    48,7835
  • ALTIN
    5451.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe, Stuttgart maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçında Stuttgart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Stuttgart maçına hazır!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Sakatlığı son eren kaleci Ederson basına açık bölümde antrenmana katılmazken, Jhon Duran çalışmalarını bölümler halinde sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.