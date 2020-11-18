İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7147
  • EURO
    9,1697
  • ALTIN
    464.658
  • BIST100
    1276.87
Spor

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:52
ABONE OL

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.