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Spor

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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