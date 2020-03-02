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Spor

Fenerbahçe taraftarı Jesus'u görmek istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlükten ayrılan Ersun Yanal'ın ardından taraftar sosyal medyada Jorge Jesus'u takımın başında görmek isteyen paylaşımlarda bulundu.

02 Mart 2020 Pazartesi00:01 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 00:18

Uzun yıllar Benfica'yı çalıştırarak dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının teknik direktör olarak gönlünde yatıyor. Sosyal medyada gündem olan Jesus başarılarıyla dikkat çekiyor. Jesus şu anda Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırıyor. Jesus'un sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Libertadores

Brezilya Serie A

Brezilya Süper Kupa

Guanabara Kupası

Güney Amerika Süper Kupası

3 Portekiz ligi şampiyonluğu

6 Portekiz kupası şampiyonluğu

2 Portekiz süper kupa şampiyonluğu

1 Libertadores şampiyonluğu

1 Arap süper kupası şampiyonluğu

667 maç 428 galibiyet 110 beraberlik 129 mağlubiyet 


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