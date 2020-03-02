Fenerbahçe taraftarı Jesus'u görmek istiyor

Uzun yıllar Benfica'yı çalıştırarak dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının teknik direktör olarak gönlünde yatıyor. Sosyal medyada gündem olan Jesus başarılarıyla dikkat çekiyor. Jesus şu anda Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırıyor. Jesus'un sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
JORGE JESUS'UN KARİYERİ
Libertadores
Brezilya Serie A
Brezilya Süper Kupa
Guanabara Kupası
Güney Amerika Süper Kupası
3 Portekiz ligi şampiyonluğu
6 Portekiz kupası şampiyonluğu
2 Portekiz süper kupa şampiyonluğu
1 Libertadores şampiyonluğu
1 Arap süper kupası şampiyonluğu
667 maç 428 galibiyet 110 beraberlik 129 mağlubiyet
İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:
Teknik direktör adaylarım— ULAŞ (@VorenusGuderian) March 1, 2020
1-Jorge Jesus
2-Adolf Hütter
3-Rui Vitoria
4-Biliç
5-Rebrov
6-Bjelica
7-Pedro Martins
8-Erol Bulut
Roger Schmidt Sazlburgdan beri kayıp,Kovac Bayerni bile batırdı.
Jorge Jesus...— Maestro :d (@leandrinyo) March 1, 2020
3 Portekiz ligi şampiyonluğu
6 Portekiz kupası şampiyonluğu
2 Portekiz süper kupa şampiyonluğu
1 Libertadores şampiyonluğu
1 Arap süper kupası şampiyonluğu
667 maç 428 galibiyet 110 beraberlik 129 mağlubiyet
Var bir hayalim... pic.twitter.com/zxudp4ASB0
Bu kulübün kaybedecek bir dakikasi bile yok . Herşeyi herkesi unutturacak yeni bir sayfa açmamizi saglayacak kimseyi ayrıştırmayacak adam JORGE JESUS (yabancı önerim arzum) pic.twitter.com/yFZhtCZofQ— ç. (@cinarrrrr) March 1, 2020