Fenerbahçe taraftarı Jesus'u görmek istiyor

02 Mart 2020 Pazartesi00:01 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 00:18

Uzun yıllar Benfica'yı çalıştırarak dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının teknik direktör olarak gönlünde yatıyor. Sosyal medyada gündem olan Jesus başarılarıyla dikkat çekiyor. Jesus şu anda Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırıyor. Jesus'un sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Libertadores



Brezilya Serie A



Brezilya Süper Kupa



Guanabara Kupası



Güney Amerika Süper Kupası



3 Portekiz ligi şampiyonluğu

6 Portekiz kupası şampiyonluğu

2 Portekiz süper kupa şampiyonluğu

1 Libertadores şampiyonluğu

1 Arap süper kupası şampiyonluğu

667 maç 428 galibiyet 110 beraberlik 129 mağlubiyet





İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

Teknik direktör adaylarım

1-Jorge Jesus

2-Adolf Hütter

3-Rui Vitoria

4-Biliç

5-Rebrov

6-Bjelica

7-Pedro Martins

8-Erol Bulut

Roger Schmidt Sazlburgdan beri kayıp,Kovac Bayerni bile batırdı. — ULAŞ (@VorenusGuderian) March 1, 2020

Jorge Jesus...

3 Portekiz ligi şampiyonluğu

6 Portekiz kupası şampiyonluğu

2 Portekiz süper kupa şampiyonluğu

1 Libertadores şampiyonluğu

1 Arap süper kupası şampiyonluğu



667 maç 428 galibiyet 110 beraberlik 129 mağlubiyet



Var bir hayalim... pic.twitter.com/zxudp4ASB0 — Maestro :d (@leandrinyo) March 1, 2020