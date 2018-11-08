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Fenerbahçe taraftarından Koray Şener koreografisi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin evinde Anderlecht'i konuk ettiği maç öncesinde Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı.

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Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı.

Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

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