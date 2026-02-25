Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankartlı cevap

EuroLague'de Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yaptı ve o pankarta büyük tepki topladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı. Pankartın altında "Hepiniz Türksünüz!" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.