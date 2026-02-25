İSTANBUL 11°C / 4°C
  • Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankartlı cevap
Spor

Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankartlı cevap

Fenerbahçe Beko taraftarları, Partizan deplasmanında açılan pankarta İstanbul'daki maçta mesaj içeren bir pankartla karşılık verdi.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarından Partizan'a pankartlı cevap
EuroLague'de Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yaptı ve o pankarta büyük tepki topladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı. Pankartın altında "Hepiniz Türksünüz!" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.

