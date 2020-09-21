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Spor

Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe'ye taraftarından pankartlı destek geldi.

IHA21 Eylül 2020 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:19
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Fenerbahçeli taraftarlar, A. Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.

Süper Lig’in 2. haftasında evinde A.Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi. Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.

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