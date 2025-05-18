Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Stada giden futbolseverler, "Ali Koç istifa" tezahüratlarında bulundu.

SEÇİM KARARI ALINDI

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başkan Ali Koç, "İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız, şartsız tutkuyla bağlı üyelerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerini düşünenlerin olduğunu camiamızın bilmesini istiyorum. İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Bu süreç yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmemektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.