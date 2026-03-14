Fenerbahçe taraftarından yönetime istifa çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından bir grup taraftar Can Bartu Tesisleri'ne giderek Fenerbahçe kafilesini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsü tesislere girerken, taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları attı. Protestolar bir süre daha devam ederken, güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.