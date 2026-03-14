  Fenerbahçe taraftarından yönetime istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarından yönetime istifa çağrısı

Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde protesto gerçekleştirdi. Taraftarlar, yönetime tepki göstererek “yönetim istifa” sloganları attı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 01:13
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir grup taraftar, yönetime ve takıma tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından bir grup taraftar Can Bartu Tesisleri'ne giderek Fenerbahçe kafilesini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsü tesislere girerken, taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları attı. Protestolar bir süre daha devam ederken, güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.

